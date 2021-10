“Zelenina“ první hvězdou. Byl fenomenální, smekl před Vejmelkou trenér

Česká brankářská škola slaví v zámoří další úspěch. Do nejslavnější hokejové ligy světa poprvé nakoukl další její zástupce, debut si v barvách Arizony Coyotes odbyl pětadvacetiletý třebíčský rodák Karel Vejmelka.

Na svůj debut v National Hockey League se nedá jen tak zapomenout, pro každého hráče je to mimořádný okamžik v kariéře. O to silnější jsou vzpomínky na premiéru, když v ní zazáříte. A přesně to zažil Karel Vejmelka.

Vloni ještě brankář Brna ušel za léto obrovský kus cesty. Na přípravném kempu Kojotů natolik zaujal, že si jej vedení nechalo v prvním týmu a o vysněnou NHL mohl bojovat z pozice dvojky. Možná to nebude trvat dlouho a stane se dokonce maskovaným mužem číslo jedna.

Sezonu začal mezi třemi tyčemi jeho kolega Carter Hutton. Pětatřicetiletému Kanaďanovi se však zápas proti Columbusu, který Yotes prohráli poměrem 2:8, vůbec nepovedl. Z šestadvaceti střel totiž pochytal pouhých osmnáct.

A tak se trenérský štáb v čele s Andrém Tourignym rozhodl, že hned další zápas brankáře prostřídají. To znamenalo, že si proti Buffalu odbude premiéru mezi elitou český gólman Karel Vejmelka.

Šanci chytil vskutku za pačesy.

Veggie (v překladu zelenina), jak mu přezdívají Yotes na sociálních sítích, se na ledě Sabres ukázal ve skvělém světle. Celé utkání byl obrovskou oporou svého týmu, když zlikvidoval dvaatřicet pokusů Buffala a za svá záda pustil během pětašedesáti minut herního času pouze jeden gól, a to z hole Codyho Eakina.

Přestože nakonec Arizona padla v nájezdech, byl Vejmelka vyhlášen první hvězdou zápasu a hlasitě si řekl o další šanci.

Svým výkonem zaujal i šéfa lavičky Coyotes. „Byl fenomenální. Myslím si, že byl opravdu dobrý, držel nás. Když jsme byli trochu unavení a protáhli si některá střídání, Vejmelka tam byl a předvedl několik klíčových zákroků,“ prohlásil na tiskové konferenci André Tourigny.

„Zkrátka pokračuje v tom, co předváděl na kempu. Kdykoliv dostal šanci a nastoupil, hrál přesně takhle. Jsme za něj rádi,“ dodal.

Byť to nebyl debut vítězný, měl z něho radost i samotný Karel Vejmelka. „Mimořádný den. První zápas v NHL, jsem nadšený, že tu mohu být a že jsem součástí takové organizace, jakou jsou Coyotes,“ řekl pětadvacetiletý gólman.

